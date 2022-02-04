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Программа «Рухани жаңғыру» важна для построения нового общества - Нурлыхан Хасенов

4 Февраля 2022 07:31
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Программа «Рухани жаңғыру» важна для построения нового общества - Нурлыхан Хасенов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Программа модернизации общественного сознания или «Рухани жаңғыру» очень важна для построения нового общества, нового Казахстана. Об этом рассказал директор актюбинского центра «Рухани жаңғыру» Нурлыхан Хасенов в ходе телепередачи «Сәті түскен сұхбат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас многие говорят о новом Казахстане, новом виденье нашей страны и в этой связи программа «Рухани жаңғыру» очень важна для построения нового общества, обретения нового мышления. За пять лет реализации программы было проведено много мероприятий. Ряд проектов были удачными, но сегодня необходима новая модель управления, новые алгоритмы реализации программы», - говорит Н.Хасенов.

По его словам существуют 3 основных направления нацпроекта. Во первых, это ценности «Рухани жаңғыру» и развитие государственного языка. Во вторых, это работа в сфере культуры, и в третьих, работа с молодежью. Причем молодежь является основной аудиторией данной программы.

«Основная аудитория «Рухани жаңғыру» - это молодежь. Не надо учить чему-то старшее или среднее поколение, но молодежь необходимо научить ценностям нашей культуры в условиях современных реалий. И как отметил Президент, для воспитания молодежи необходимо применять современные новые модели передачи информации, давать больше визуальной информации», - сказал Хасенов.

В целом, по словам Хасенова, реализация всех направлений «Рухани жаңғыру» проходит с учетом потребностей казахстанского общества, с активным вовлечением научно-экспертного сообщества, представителей гражданского общества и молодежи.



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#Актюбинская область   #Рухани жаңғыру   #Общество   #Молодежь  
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