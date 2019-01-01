Программа «Рухани жаңғыру» придала новый импульс сфере культуры Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Программа Президента «Рухани жаңғыру» придала новый импульс развитию сферы культуры Актюбинской области, в том числе работе общественных библиотек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация духовного сознания» Глава государства Нурсултан Назарбаев поставил перед работниками сферы культуры задачу сохранить и модернизировать национальную литературу, культуру и искусство, наследие и духовные ценности.

«Программа Президента дала новый импульс развитию сферы культуры нашей области. По трем основным базовым направлениям программы в 2018 году областными учреждениями культуры, искусства было реализовано более 40 новых проектов, проведено более 100 мероприятий.

Новое направление развития получили общественные библиотеки, которые перешли к обслуживанию в современном формате. На сегодняшний день в Актюбинской области открыты коворкинг-центры при 7 библиотеках. Новшества способствовали заметному увеличению числа читателей», - говорит руководитель управления культуры, архивов и документации Маржан Корганбаева.







На эти цели из местного бюджета выделено более 23 миллионов тенге. На сегодняшний день количество посетителей в библиотеках с коворкинг центрами увеличилось до 20 000 человек. Это библиотеки в Алгинском, Темирском, Кобдинском районах и в городе Актобе. Читателей привлекли такие новшества, как сеть wi-Fi, доступ к различным интернет-ресурсам, эффективное проведение досуга, кружки английского языка.

Среди других достижений в сфере культуры 2018 года - строительство в Актобе нового здания историко-краеведческого музея в микрорайоне Батыс-2, построенного в рамках государственно-частного партнерства меценатом Исламбеком Салжановым. Прежнее здание музея 1929 года было признано аварийным. В новом здании более 4 тысяч квадратных метров, здесь насчитывается 10 экспозиционных залов для посетителей, чего не было в прежнем музее.





В рамках социальной ответственности бизнеса в Актобе был построен уникальный центр духовно-нравственного воспитания молодежи «Анага тагзым», также в 2018 году был проведен капитальный и текущий ремонт 22 областных, районных и сельских объектов культуры.





В рамках программы «Рухани қазына» был проведен областной фестиваль «Ел іші - өнер кеніші», республиканский конкурс имени первой казахской балерины, заслуженной артистки Казахской ССР Нурсулу Тапаловой, региональный конкурс народных театров «Театр - өнердің ұлы көші», конкурс семейных ансамблей «Өнерім-өрісім», республиканский фестиваль «Аймақты әнмен тербетіп» и другие.





В этом году впервые в области прошел масштабный фестиваль «Рухани қазына». В целом популяризацией культуры и искусства среди населения, воспитанием патриотизма среди молодежи занимаются 125 народных и образцовых коллективов домов культуры и клубов области.

«За последние годы в регионе сформировалось новое поколение юных поэтов импровизаторов. Ученики кружка «Школа юных айтыскеров» при центре народного творчества под руководством поэта, члена Международного союза акынов-айтыскеров и жыршы-термеши Оралбая Каметия, активно участвуют в конкурсах республиканского уровня», - отмечает Маржан Корганбаева.

2018 год был удачным и для коллектива казахского камерного хора областной филармонии имени Газизы Жубановой, который завоевал гран-при международного фестиваля хоровой музыки «Жұбановтар әуені -2018», а также стал лауреатом I степени по номинации «Народная музыка», лауреатом II степени по номинации «Камерный хор», «Современная музыка» международного конкурса фестиваля имени Ю.Фалика в Санкт Петербурге.





В 2018 году номинацию «Лучший актерский ансамбль» III Международного театрального фестиваля «Свидания на театральной» завоевал областной драматический театр имени Тахауи Ахтанова. Театр кукол «Алакай» удостоился номинации «Лучшая работа художника» на международном фестивале «Рабочая лошадка», а также получил спецдиплом на международном театральном фестивале «БУА: пространство диалога» за постановку спектакля «Шапан» по мотивам повести Н.Гоголя «Шинель».





