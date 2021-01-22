Программа развития территории области на 2021-2025 годы утверждена в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области утверждена Программа развития территории области на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что на внеочередной сессии областного маслихата обсуждена программа развития территории области на 2021-2025 годы.

В программе дана комплексная характеристика основных проблем Восточного Казахстана, в том числе демографической ситуации в регионе, здравоохранения, обеспечения жильем, сельского водоснабжения, состояния автомобильных дорог и экологических проблем. Также проведен анализ текущего состояния социально-экономического развития области.

В документе отражены конкурентные преимущества для дальнейшего развития региона, в частности природные ресурсы с уникальными месторождениями, развитая промышленная и сельскохозяйственная база, туризм, а также возможности развития экспорта сельскохозяйственной продукции и альтернативной энергетики.

В целом, по четырем направлениям развития области утверждены 17 целей и 25 целевых индикаторов.

«Плановые значения индикаторов из базового перечня показателей на 2021-2025 годы согласованы с Министерством национальной экономики и отраслевыми министерствами. После утверждения данной программы, в соответствии с действующим законодательством, дополнительные индикаторы, отражающие особенности развития, специфики и проблем региона включаются в Программы развития территории городов и районов, а также утверждаются на сессиях районных и городских маслихатов», – сказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования Сауле Улакова.

Стоит отметить, что после утверждения программы развития территории Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы будет разработан план мероприятий по реализации программы.

Фото: пресс-служба акима ВКО