Программа развития ООН оценила доступность оказание госуслуг в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по делам государственной службы и Представительством Программы развития ООН в Казахстане проведено онлайн-заседание Комитета по управлению проектом с участием Председателя Агентства Анар Жаилгановой и Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Якупа Бериша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках заседания подведены итоги реализации трехлетнего совместного проекта Агентства и ПРООН.

В ходе онлайн-заседания «Совершенствование механизмов профессионализации государственного аппарата, обеспечения качества государственных услуг и предупреждения коррупции» председатель Агентства Анар Жаилганова поблагодарила Постоянного представителя ПРООН Якупа Бериша за конструктивное сотрудничество и остановилась на результатах проведенных работ, которые были реализованы совместными усилиями в прошлом году.

«В частности, при поддержке ПРООН в прошлом году реализованы проекты по проведению семинаров и исследований по определению качества оказания государственных услуг, общественному восприятию уровня этичности государственных служащих, разработке пилотной версии платформы iQyzmet и многие другие», - отметила А.Жаилганова.

В частности, при поддержке ПРООН опрошено 7000 респондентов для определения уровня этичности госслужащих и 9181 респондент для определения уровня удовлетворенности услугополучателей качеством и доступностью 70 видов государственных услуг, средний уровень удовлетворенности которыми составил 75,1%.

Разработаны рекомендации и сформирована сеть с участием 400 волонтеров для практической помощи населению в получении государственных услуг в цифровом формате.

При поддержке ПРООН реализуются проекты по созданию IT-архитектуры и техническому оснащению Агентства, Президентскому молодежному кадровому резерву.

Постоянным представителем ПРООН в Казахстане Якупом Беришем была подчеркнута важная координирующая роль Агентства в период пандемии COVID-19.

Он отметил, что несмотря ни на какие вызовы, необходимо обеспечивать доступность, качество и оперативность оказания государственных услуг, и этого удалось добиться благодаря слаженным действиям Агентства и всего государственного аппарата.

Пандемия обнажила важность цифровых услуг. Казахстан играет лидирующую роль в их развитии среди стран региона, и его опытом Представительство ПРООН в Казахстане готово делиться со своей обширной партнерской сетью.

Я. Бериш выразил благодарность Агентству за взаимное партнерство, основанное на доверии, взаимопонимании и синергии, заверив, что приоритеты Агентства совпадают с приоритетами ПРООН, направленными на устойчивое развитие страны.

В завершение заседания Анар Жаилганова отметила, что и в этом году Агентство будет и дальше развивать партнерство с ПРООН.