Программа повышения доходов населения: кому увеличат среднюю зарплату
«Реализация программы будет сопровождаться информационно-разъяснительной работой по популяризации идей достойного труда и непринятия иждивенчества.
В рамках направления по повышению трудовых доходов будут реализованы 22 меры.
Для обеспечения роста трудовых доходов будет увеличена средняя зарплата работников сфер здравоохранения, образования, культуры, науки», - сказал во время заседания Правительства Алибек Куантыров.
Он отметил, что в рамках программы предусмотрены такие мероприятия, как устранение дисбалансов в доходах работников производственных предприятий, стимулирование модернизации предприятий обрабатывающей промышленности; по развитию производственных навыков в программе реализация проекта опережающей подготовки кадров «Өмір жолдамасы» на региональном уровне.
«Мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест, включают в себя реализацию проектов для молодежной занятости «Первое рабочее место», «Молодежная практика для выпускников», а также механизма трудоустройства отдельных уязвимых лиц.
На повышение квалификации и навыков направлены мероприятия по внедрению профориентации среди школьников, выпускников колледжей, созданию «фабрик» массовой подготовки, переподготовки, повышения квалификации населения, преимущественно молодежи», - отметил А. Куантыров.
«Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства будет осуществляться через предоставление субсидий из местных бюджетов по кредитам/микрокредитам в рамках региональной программы поддержки предпринимателей, внедрение льготного микрокредитования и нового инструмента гарантирования в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах», - рассказал министр.