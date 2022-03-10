Программа повышения доходов населения: кому увеличат среднюю зарплату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы повышения доходов населения для обеспечения роста трудовых доходов будет увеличена средняя зарплата работников сфер здравоохранения, образования, культуры, науки. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация программы будет сопровождаться информационно-разъяснительной работой по популяризации идей достойного труда и непринятия иждивенчества.

В рамках направления по повышению трудовых доходов будут реализованы 22 меры.

Для обеспечения роста трудовых доходов будет увеличена средняя зарплата работников сфер здравоохранения, образования, культуры, науки», - сказал во время заседания Правительства Алибек Куантыров.

Он отметил, что в рамках программы предусмотрены такие мероприятия, как устранение дисбалансов в доходах работников производственных предприятий, стимулирование модернизации предприятий обрабатывающей промышленности; по развитию производственных навыков в программе реализация проекта опережающей подготовки кадров «Өмір жолдамасы» на региональном уровне.

«Мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест, включают в себя реализацию проектов для молодежной занятости «Первое рабочее место», «Молодежная практика для выпускников», а также механизма трудоустройства отдельных уязвимых лиц.

На повышение квалификации и навыков направлены мероприятия по внедрению профориентации среди школьников, выпускников колледжей, созданию «фабрик» массовой подготовки, переподготовки, повышения квалификации населения, преимущественно молодежи», - отметил А. Куантыров.

«Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства будет осуществляться через предоставление субсидий из местных бюджетов по кредитам/микрокредитам в рамках региональной программы поддержки предпринимателей, внедрение льготного микрокредитования и нового инструмента гарантирования в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах», - рассказал министр.



