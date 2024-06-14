Программа по трудоустройству пенсионеров по примеру Германии и Японии стартует в Алматы

В Алматы впервые внедряется программа по трудоустройству лиц пенсионного возраста «Алтын жас», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Участникам программы обеспечат субсидированную заработную плату. Оплата труда лицам пенсионного возраста будет производиться за счет средств работодателя в размере не менее 50% от установленного размера оклада и субсидироваться из средств местного бюджета, но не более одной минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год, согласно Бюджетному кодексу Республики Казахстан (в 2024 году — 85 тысяч тенге).

Программа «Алтын жас» запланирована на 2024–2028 годы. Срок участия лиц пенсионного возраста в программе не более 36 месяцев. В 2024 году выделено финансирование на 500 мест, на 2025 год запланировано 1000 мест, 2026 год — 1500 мест.

По статистическим данным, на 1 мая 2024 года в Алматы проживают 247 844 пенсионера, доля которых составляет 11% от общего количества населения города Алматы. В 2023 году от общего количества занятого населения по мегаполису (1 045 505 человек) доля занятых лиц пенсионного возраста составляла 4,4%, или 44 378 человек, из них 33 731 — работает по найму в организациях, 10 436 индивидуальных предпринимателей и 736 самозанятых.

Итоги социального опроса, в котором приняли участие 1 076 жителей города, достигших пенсионного возраста, показали, что 48% (или 519 человек) в возрасте до 80 лет намерены продолжить трудовую деятельность. Основными причинами продолжения работы являются желание быть полезным обществу (15%), потребность вести наставническую деятельность на рабочем месте (40%) и получение дополнительного дохода (45%).

По итогам мониторинга среди подведомственных организаций и частных предприятий определена востребованность в трудоустройстве 1 753 пенсионеров.

Наибольшая потребность в трудоустройстве лиц пенсионного возраста в сферах здравоохранения, образования и промышленности, из них 47% — на квалифицированные рабочие места, такие как врачи, средний и младший медицинский персонал, педагоги в вузах, учителя в школах, воспитатели, инженеры, электрики, монтеры и другие квалифицированные профессии.

Согласно международному опыту, в частности стран ОЭСР (Германии, Японии и др.), практикуется применение активных мер занятости для лиц пенсионного возраста на законодательной основе. Например, в Японии владельцев бизнеса обязали не только обеспечить занятость пожилых людей в возрасте до 70 лет, но и проводить анализ текучести кадров данной категории. В Германии в целях облегчения занятости пенсионеров разработан формат трудоустройства «Мини», в рамках которого участникам обеспечивается минимальная заработная плата. Эта работа временного и постоянного характера, в которой с работодателем обговаривается количество рабочих часов для пенсионера.