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Программа по компенсации тенговых депозитов справилась со своими задачами — Андрей Чеботарев

17 Марта 2023, 14:31
Программа по компенсации тенговых депозитов справилась со своими задачами — Андрей Чеботарев Фото: kz.linkedin.com/in/andche

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев оценил процедуру компенсации в 10% по тенговым депозитам как успешную, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня людям начислены реальные деньги. Программа себя оправдала. В момент кризиса год назад не случилось никаких оттоков с депозитов. Мы наоборот в течение года показывали рекордные новые депозиты. Не случилось долларизации, поэтому программа себя оправдала», - сказал корреспонденту Казинформа Андрей Чеботарев.

Отдельно он отметил, что средства на реализацию процедуры были взяты не из Национального фонда, а из госбюджета.

«Программа завершилась достаточна успешно, потому что справилась со своими задачами», - заключил А. Чеботарев.

Сегодня Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил, что 2 млн 615 тысячам 772 вкладчикам будет выплачена 10-процентная премия от государства.


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