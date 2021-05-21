Программа «Открытый диалог» с Дауреном Абаевым вышла в новом формате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа «Открытый диалог» с Дауреном Абаевым вышла в новом формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Теперь она называется «Открытый диалог 2.0». Запись эфира опубликована на странице первого заместителя руководителя Администрации Президента РК и отчасти посвящена участию казахстанской музыкальной группы «Ирина Кайратовна» в передаче «VДудь».
«Это их право. Это не первые люди в нашей стране, кто критикует власть. Вполне нормальное явление для цивилизованного мира. Конечно, с некоторыми тезисами я не согласен, с некоторыми согласен частично. Ну а в целом много правильных вещей было озвучено. За это можно только им поаплодировать. Тут же самое главное - неравнодушие ребят к судьбе страны. Думаю, это неплохой маркер нашей новой культурной волны», - сказал Даурен Абаев в эфире программы.
Кроме того, заместитель руководителя АП заверил, что по прежнему готов встречаться с журналистами и отвечать на их вопросы. В заключении Д. Абаев пообещал, что передача будет выходить в Интернете, правда, не уточнил с какой именно частотой.
«Мы абсолютно открыты для СМИ. Другое дело, что меня сейчас никуда не приглашают, может быть, с этим связано отсутствие интервью. Но и глупо отрицать, что характер работы в Администрации Президента несколько отличается от правительственного. Но если есть такой запрос, в том числе и от журналистов, то в рамках своих компетенций я готов отвечать на вопросы», - заключил Д. Абаев.
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