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Программа «Нұрлы жер»: около 40 жителей Кокшетау получили ключи от квартир

30 Сентября 2019 01:20
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Программа «Нұрлы жер»: около 40 жителей Кокшетау получили ключи от квартир

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 40 жителей Кокшетау получили ключи от квартир в рамках программы «Нұрлы жер», передает МИА «Казинформ».

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Среди новоселов – многодетные семьи, сироты и люди с инвалидностью.

Аким города Амангелды Смаилов на торжественной церемонии вручения ключей поздравил собравшихся.

Среди тех, кто получил ключи от заветных квартир, стала Бибигуль Кадыркызы, которая 15 лет стояла в очереди на жилье. Она поблагодарила местные власти за обеспечение населения региона квартирами в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер». «Я получила ключи от новой двухкомнатной квартиры - это долгожданное событие», - поделилась радостью Бибигуль Кадыркызы.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Жилье, Видео,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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