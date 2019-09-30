Программа «Нұрлы жер»: около 40 жителей Кокшетау получили ключи от квартир

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 40 жителей Кокшетау получили ключи от квартир в рамках программы «Нұрлы жер», передает МИА «Казинформ».

Среди новоселов – многодетные семьи, сироты и люди с инвалидностью.

Аким города Амангелды Смаилов на торжественной церемонии вручения ключей поздравил собравшихся.

Среди тех, кто получил ключи от заветных квартир, стала Бибигуль Кадыркызы, которая 15 лет стояла в очереди на жилье. Она поблагодарила местные власти за обеспечение населения региона квартирами в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер». «Я получила ключи от новой двухкомнатной квартиры - это долгожданное событие», - поделилась радостью Бибигуль Кадыркызы.







