KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Программа «Нурлы жер»: в Актобе сносят два аварийных дома

    В Актобе для проведения работ по сносу двух жилых домов привлекли спонсора. Жителей этих домов ранее переселили в другое жилье, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Программа «Нурлы жер»: в Актобе сносят два аварийных дома
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    Два пятиэтажных дома, расположенные в жилом массиве Есет батыра в городе Актобе, были признаны аварийными три года назад. Несмотря на неоднократные экспертизы, проведенные городским акиматом, заключение оставалось неизменным. После этого все жильцы были переселены, а дело дошло до суда. Сейчас пустующие многоэтажные дома, которые были закрыты на протяжении трех лет, демонтируются.

    — В мае 2023 года дома № 39 и № 40 в жилом массиве Есет батыра были признаны аварийными. В 2024 году 48 семей, проживавших в этих домах, были переселены в другие многоквартирные дома, а квартиры в аварийных зданиях возвращены в государственную собственность. В том же году состоялся судебный процесс. Согласно решению суда, подрядчики обязаны возместить причиненный ущерб городскому бюджету. Чтобы пустующие дома не представляли опасности для населения, было принято решение об их сносе и начат поиск спонсора. В результате компания «Глобал Райс Констракшн» согласилась оказать поддержку. До конца года компания полностью снесет оба дома, — сообщил руководитель отдела жилищных отношений города Актобе Мадияр Кабыл.

    По его словам, земельный участок останется в собственности акимата. В дальнейшем на этом месте может быть построен социальный объект либо разбит сквер. Окончательное решение пока не принято.

    Напомним, пятиэтажные дома были построены в рамках государственной программы «Нурлы жер» и введены в эксплуатацию в 2019 году. Уже в 2023 году они были признаны аварийными, после чего дело было передано в суд.

    Согласно приговору суда, осужденным Ф. Жанпейсову и С. Аяпбергенову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Технические надзорщики Ж. Кенжебаев и Р. Досов также признаны виновными и приговорены к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

    Два года назад акимат не мог точно назвать сроки начала демонтажных работ.

    Стоит отметить, что на строительство домов № 39 «К» и № 40 «К» в жилом массиве Есет батыра Алматинского района города Актобе из бюджета было выделено более 337,465 млн тенге.

    Регионы Казахстана Снос Жилищные программы Жилье Актюбинская область Нурлы жер
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор