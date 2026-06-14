Программа «Нурлы жер»: в Актобе сносят два аварийных дома

В Актобе для проведения работ по сносу двух жилых домов привлекли спонсора. Жителей этих домов ранее переселили в другое жилье, передает корреспондент агентства Kazinform.

Два пятиэтажных дома, расположенные в жилом массиве Есет батыра в городе Актобе, были признаны аварийными три года назад. Несмотря на неоднократные экспертизы, проведенные городским акиматом, заключение оставалось неизменным. После этого все жильцы были переселены, а дело дошло до суда. Сейчас пустующие многоэтажные дома, которые были закрыты на протяжении трех лет, демонтируются.

— В мае 2023 года дома № 39 и № 40 в жилом массиве Есет батыра были признаны аварийными. В 2024 году 48 семей, проживавших в этих домах, были переселены в другие многоквартирные дома, а квартиры в аварийных зданиях возвращены в государственную собственность. В том же году состоялся судебный процесс. Согласно решению суда, подрядчики обязаны возместить причиненный ущерб городскому бюджету. Чтобы пустующие дома не представляли опасности для населения, было принято решение об их сносе и начат поиск спонсора. В результате компания «Глобал Райс Констракшн» согласилась оказать поддержку. До конца года компания полностью снесет оба дома, — сообщил руководитель отдела жилищных отношений города Актобе Мадияр Кабыл.

По его словам, земельный участок останется в собственности акимата. В дальнейшем на этом месте может быть построен социальный объект либо разбит сквер. Окончательное решение пока не принято.

Напомним, пятиэтажные дома были построены в рамках государственной программы «Нурлы жер» и введены в эксплуатацию в 2019 году. Уже в 2023 году они были признаны аварийными, после чего дело было передано в суд.

Согласно приговору суда, осужденным Ф. Жанпейсову и С. Аяпбергенову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Технические надзорщики Ж. Кенжебаев и Р. Досов также признаны виновными и приговорены к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Два года назад акимат не мог точно назвать сроки начала демонтажных работ.

Стоит отметить, что на строительство домов № 39 «К» и № 40 «К» в жилом массиве Есет батыра Алматинского района города Актобе из бюджета было выделено более 337,465 млн тенге.