Программа льготного кредитования бизнеса стартовала в районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Наурызбайского, Алатауского, Турксибского и Жетысуского районов Алматы смогут получить кредиты на ведение бизнеса по ставке 5% годовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, соответствующие поправки введены в региональную программу «Almaty Business». Напомним, ранее льготное кредитование для алматинских предпринимателей в рамках вышеуказанной программы осуществлялось по процентной ставке 7% годовых.

«Наибольшая часть бизнеса Алматы состоит из сферы торговли и услуг. В связи с этим акиматом Алматы и фондом «Даму» была инициирована программа поддержки предпринимателей, действующих в сфере торговли, салонов красоты, банных комплексов, хостелов и других отраслей. Согласно проведенному анализу, субъекты малого и среднего бизнеса неравномерно распределены по районам города. По их количеству лидируют Бостандыкский, Алмалинский, Медеуский район, и их доля составляет более 50%. Путем переговоров с «Даму» акимату удалось снизить процентную ставку с 7% до 5% для жителей малоактивных районов», - сообщил заместитель акима города Алматы Максат Кикимов.

Участниками программы могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Алматы. Максимальная сумма займа на одного заемщика составляет 180 млн тенге. Номинальная ставка вознаграждения - 5% для малоактивных районов, 7% - для активных районов.

В рамках региональной программы в 2021 году на паритетной основе предусмотрено 11,2 млрд тенге (переходящие и револьверные средства). На сегодняшний день поддержан 21 проект на общую сумму кредита 1 346,4 млн тенге.