Программа индустриализации: за 20 лет открыли 212 тысяч новых рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2010 года в Казахстане в рамках программы индустриализации запущены 1527 предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2010 года в рамках программы индустриализации запущены 1527 проектов. Налажено производство около 500 новых товаров. В частности, железнодорожные рельсы в Актобе, открылись 4 завода по производству трансформатора в Кентау. Также построены заводы по производству автомобилей и автобусов, развито производство одежды и ковров», - сказал председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Берик Бекенов.

По словам председателя Комитета индустриального развития Марата Карабаева, созданные в рамках программы индустриализации производственные мощности в прошлом году дали 35% от общего объема выпускаемой продукции в обрабатывающей промышленности.

«С 2010 года с момента запуска программы индустриализации поступило около 9 трлн тенге. Открылось новых 212 тысяч рабочих мест. В целом в обрабатывающей промышленности в прошлом году получено 13 трлн тенге, 35% из них, то есть 4,6 трлн тенге приходится на проекты, реализованные в рамках Программы индустриализации», - добавил глава Комитета.