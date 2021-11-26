+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Программа для домов, требующих проведения частичного капитального ремонта, разработана в Нур-Султане

26 Ноября 2021 15:33
Поделиться:
Программа для домов, требующих проведения частичного капитального ремонта, разработана в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях реализации Послания Главы государства и внедрения дополнительных механизмов по сохранению жилого фонда столицы разработана городская программа по созданию реестра домов, требующих проведения частичного капитального ремонта «Elorda Korshiler», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Новости по теме
Часть наших граждан, к сожалению, не соблюдают карантин - аким Акмолинской области
Даже во время пандемии находилась дома всего 10 дней в году – Мария Мудряк Мы уходим от дискриминирующего термина «инвалид» - глава ассоциации женщин с инвалидностью Как определить сумму налога при реализации имущества - ответ Комитета госдохов

Анализ обращений и жалоб собственников имущества выявил, что в настоящее время в столице насчитывается около 1020 жилых домов, в которых проживают лица из социально-уязвимой категории граждан, либо дома с тарифом обслуживания ниже 50 тенге за квадратный метр, принятый 7-10 лет назад.

Чаще всего такие дома требуют вложений в части ремонта крыши, фасада, тепловых узлов, инженерных систем, окон.

Прием заявок по программе «Elorda Korshiler» предлагается проводить только от собственников имущества, при наличии регистрации на объекте новой формы управления, а также по четырем следующим показателям:

- восстановление крыши;

- восстановление фасадов;

- восстановление инженерных систем;

- повышение энергоэффективности, благоустройство.

Программа позволит городскому акимату знать фактические и актуальные потребности жилого фонда от самих собственников имущества. Кроме того, повысится ответственность и заинтересованность со стороны граждан вопросами состояния общедомового имущества.

Единый реестр формируется на основании обращений от всех собственников имущества, вне зависимости от года ввода в эксплуатацию жилого дома.

Программа «Elorda Korshiler» реализуется в несколько этапов. Первый из них - прием и сбор заявок от собственников жилья с указанием частей дома, нуждающихся в ремонте.

После того, как реестр будет сформирован, в рамках реализации программы утверждается рабочая группа, которая определит критерии, ориентировочную стоимость работ и затрат на материалы.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #ЖКХ   #Жилье   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Часть наших граждан, к сожалению, не соблюдают карантин - аким Акмолинской области
Даже во время пандемии находилась дома всего 10 дней в году – Мария Мудряк
Мы уходим от дискриминирующего термина «инвалид» - глава ассоциации женщин с инвалидностью
Как определить сумму налога при реализации имущества - ответ Комитета госдохов
Популярное
1 Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
2 Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
3 Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
4 Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
5 Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
6 На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
Читайте также
Ермек Маржикпаев: На мое имя поступает много обращений
Мария Мудряк рассказала о предстоящем концерте в Нур-Султане
Банковские выплаты – новый вид мошенничества в СКО
Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив