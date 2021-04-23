Программа «Болашак»: расширен список зарубежных вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнен список зарубежных вузов, рекомендуемых для обучения по программе «Болашак», передает МИА «Казинформ».

«В список зарубежных высших учебных заведений и зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения по программе «Болашак», вносятся изменения. В этом году список расширен до 207 вузов. В 2020 году таких вузов было 138. В список вошли 207 зарубежных вузов из 27 стран, входящих в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более международных академических рейтингов (QS, Times Higher Education (THE), Academic Rankings of World Universities (ARWU)», - сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК в Facebook .

Ранее сообщалось, что прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» начнется 4 мая и продлится до 28 октября.