РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Программа «Болашак»: расширен список зарубежных вузов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дополнен список зарубежных вузов, рекомендуемых для обучения по программе «Болашак», передает МИА «Казинформ».

    «В список зарубежных высших учебных заведений и зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения по программе «Болашак», вносятся изменения. В этом году список расширен до 207 вузов. В 2020 году таких вузов было 138. В список вошли 207 зарубежных вузов из 27 стран, входящих в три международных академических рейтинга и в число первых 250 позиций двух и более международных академических рейтингов (QS, Times Higher Education (THE), Academic Rankings of World Universities (ARWU)», - сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК в Facebook .

    Ранее сообщалось, что прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» начнется 4 мая и продлится до 28 октября.


    Теги:
    Образование Болашак
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!