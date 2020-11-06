Программа «Болашақ» подверглась серьезной трансформации и стала прозрачнее - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился с выпускниками программы «Болашақ». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Встреча была организована по случаю 27-летия международной стипендии «Болашақ», учрежденной Первым Президентом РК -Елбасы Нурсултаном Назарбаевым 5 ноября 1993 года.

«В этом году вступили в силу достаточно серьезные изменения. Мы доработали практически все нормативные правовые документы для того, чтобы повысить прозрачность присуждения стипендии и автоматизировать конкурсный отбор. В прошлом году такая задача была поставлена Главой государства. Касым-Жомарт Кемелевич уделяет особое внимание развитию и поддержке этой программы», – подчеркнул А. Аймагамбетов.

Министр отметил, что проведена качественная трансформация программы «Болашақ», утверждены новые правила отбора претендентов на международную стипендию. Упразднены квотные категории, что обеспечило предоставление равных возможностей для всех претендентов во время конкурсного отбора. Сейчас основным требованием для участия в конкурсе на присуждение стипендии является наличие приглашения от зарубежного вуза из списка рекомендованных министерством. Предварительная языковая подготовка сроком до 6 месяцев на территории РК сохраняется только для претендентов из сельских населенных пунктов.

«За счет сохранения языковых курсов только для категории претендентов из сельской местности мы экономим ежегодно более 1,3 млрд тенге. Также мы уменьшили количество этапов с 6 до 3 и в целом оцифровали процесс приема. Весь процесс отбора претендентов видеофиксируется. Мы обеспечили полную прозрачность и дальше будем гибко реагировать на новые вызовы», – сообщил Асхат Аймагамбетов.

С начала реализации программы «Болашақ» было присуждено 13 978 стипендий, из них с 2005 по 2020 год – 13 193 стипендии: 3379 – по программам бакалавриата, 7231 – по программам магистратуры, 35 – для обучения в аспирантуре, 87 – по клинической ординатуре, 347 – для обучения в докторантуре, 2114 стипендий – для прохождения стажировки.