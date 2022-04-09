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Программа бесплатного чипирования домашних животных стартовала в Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Апреля 2022, 09:36
Программа бесплатного чипирования домашних животных стартовала в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы гуманного регулирования численности бродячих животных в Алматы на 2021-2024 годы городским акиматом вновь запущена программа бесплатного чипирования домашних собак и кошек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В 2022 году в городе планируется охватить 15 000 животных. Процедура чипирования проводится ветеринарными врачами КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба». В целях создания благоприятных условий для владельцев животных ветеринарной службой планируется подворный обход частного сектора и организация работы выездных бригад по чипированию совместно с районными акиматами.

Любой житель города Алматы может провести чипирование своего питомца, подав заявку в сall–центр ветеринарной службы: +7 708 595 64 01. Возрастное ограничение: по достижению двухмесячного возраста.

Напомним, чипирование – это электронная идентификация животных (собак, кошек), представляющая собой имплантацию животному микрочипа с уникальным индивидуальным 15-тизначным номером. Вся информация о животном (уникальный код) и его владельце вносится в городскую базу данных «Pet Control». Программа необходима для достоверного учета животных в городе и оперативного поиска владельцев потерявшихся питомцев.

Согласно Закону РК «Об ответственном обращении с животными» от 30 декабря 2021 года чипирование домашних животных в республике станет обязательным с 1 сентября 2023 года.


Алматы   Акимат   Безопасность   Животные  
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