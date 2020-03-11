Программа «Бакытты отбасы»: в акимате Актобе рассказали об условиях участия

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе брифинга в акимате Актобе рассказали об условиях участия актюбинцев в жилищной программе «Бакытты отбасы», которая предлагает получить ипотеку под 2 процента годовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно условиям данной программы принять в ней участие могут только 3 категории граждан - многодетные, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов. Также данные категории должны стоять в очереди на жилье при местных исполнительных органах. По госпрограмме под 2 процента годовых сроком на 20 лет можно приобрести как первичное, так и вторичное жилье, а также частные дома. Обязательным условием является также первоначальный взнос в размере 10 процентов от стоимости жилья и платежеспособность клиента.

«В этом году по стране выделен первый транш в размере 50 млрд тенге на данную программу. Для участия в программе граждане из категории очередников - многодетные, неполные семьи, семьи с детьми инвалидами должны подать к нам заявление. Мы с 12 по 20 марта будем проводить проверку на соответствие программе, затем выдадим направление, с которым клиент должен пойти в Жилстройсбербанк для проверки на платежеспособность. Также планируется выделение первоначального взноса за счет государства, так из 10 процентов первоначальной суммы местный исполнительный орган готов оплатить 9 процентов, 1 процент должен оплатить заемщик. Те, кто получит такую помощь в виде первоначальной суммы, могут приобрести жилье только в микрорайоне Нур Актобе. Остальные граждане, кто имеет первоначальный взнос, могут приобретать квартиры в любом районе как на первичном, так и на вторичном рынке», - сказал исполняющий обязанности руководителя отдела жилищных отношений Ерлан Рамазанов.

На сегодняшний день в очереди на жилье в Актобе состоит более 24 тысяч семей, в том числе 1873 многодетных, 6949 неполных семей и более 1000 семей, имеющих детей инвалидов.

По словам главного специалиста филиала Жилстройсбербанка Максата Заитова, в этом году внесены изменения по расчету размера дохода.

«Ставка по займу остается прежней - 2 процента годовых. Меняется максимальный размер дохода. Теперь он исчисляется размером прожиточного минимума. По правилам, чтобы получить льготный займ, доход на каждого члена семьи за 6 месяцев не должен превышать двух прожиточных минимумов в месяц, что составляет 62366 тенге с учетом отчислений», - говорит М. Заитов.

Также отмечается, что максимальная сумма займа не должна превысить 10 млн тенге.

Прием документов от актюбинцев проводится с 12 по 20 марта 2020 года по адресу Алтынсарина 2, кабинет 1.