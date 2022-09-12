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    17:42, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Программа Artsport продолжит работу - Минкультуры и спорта РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК опроверг сообщения о закрытии программы Artsport, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства.

    Все заявления о прекращении работы программы являются спекулятивным и не соответствуют действительности, говорится в сообщении.

    «Программа подушевого финансирования детских спортивных секций и творческих кружков продолжит свою работу. В настоящее время уполномоченным органом ведется работа по внесению изменений в правила функционирования программы. В частности, внедряются пункты, направленные на повышение охвата детей, обеспечение их безопасности, а также пресечение и упреждение мошеннических схем», - добавили в ведомстве.

    Касательно имеющихся задолженностей перед поставщиками, как отметили в Комитете, акиматы ряда регионов ведут работы по изысканию необходимых средств.



    Теги:
    Общество Спорт Другие государственные органы Образование Минкультуры Главная для mail.ru
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