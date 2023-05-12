Программа «ArtSport» поспособствовала снижению подростковой преступности – Аружан Саин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Запуск программы «ArtSport» поспособствовал снижению подростковой и детской преступности. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин на совещании по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, организованном Комитетом административной полиции МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в 2018 году было подростками и детьми совершенно порядка трех тысяч преступлений, то уже в 2021 году, когда заработала реформа Арт спорт, в народе ее так называют, количество преступлений сократилось в два раза. Это говорит о том, что дети из тех семей, которые не могут платить за секции - пошли заниматься своими видами спорта и творчеством, они нашли там друзей, нашли единомышленников, нашли наставников, тренеров и педагогов. То есть, они были оторваны от тех всяких деструктивных процессов, которым они подвергаются на улицах, в интернете. Они стали заниматься тем, что их развивает, и, собственно говоря, это прямо отразилось на этих показателях», - сказала Аружан Саин.

По ее словам, после того как эту программы попытались скомпрометировать и приостановили финансирование, количество преступлений вновь возросло.

«К сожалению, в 2022 году мы наблюдали рост - плюс двести преступлений, совершенных несовершеннолетними. В прошлом году наши отдельно взятые чиновники и бенефициары тех бюджетных программ культуры и спорта, которые раньше бесконтрольно тратились на нужды не нужные людям, не нужные нашим детям, самым закрытым непрозрачным способом - всякие концерты и не нужные мероприятия, они развили компанию против этой реформы и пытались дискредитировать на всяких ложных утверждениях и так далее. Большое количество секций и кружков закрылось, потому что прекратили платить за услуги, оказанные детям. И мы сразу видим повышение количества преступлений, совершенных детьми», - подчеркнула Аружан Саин.