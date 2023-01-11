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Программа Artsport будет продолжена в новом формате - глава Минкультуры

11 Января 2023, 18:09
Программа Artsport будет продолжена в новом формате - глава Минкультуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжится нашумевшая программа Artsport. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа Artsport будет продолжена, но в новом формате. В прошлом году были приняты правила. Каждый регион разрабатывает свою программу по программе Artsport. Работа в этом направлении будет продолжена», - заверил Асхат Оралов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

В целом, по словам министра, имеется ряд вопросов, которые необходимо решить в сфере спорта.

«Я приложу весь свой опыт и усилия в решении вопросов, касающихся сфер культуры, спорта и туризма. Есть актуальные вопросы в этих отраслях. Необходимо проработать и выяснить все обстоятельства. Мы готовы выслушать предложения», - добавил он.

Осенью прошлого года Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК опроверг сообщения о закрытии программы Artsport.

Также ранее в Минкультуры заявили о решении финансовых вопросов по ArtSport, отметив, что со стороны Правительства были выделены деньги на реализацию этой программы.


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