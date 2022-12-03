Программа «Аңсаған сәби»: тройняшек выписали из роддома Тараза

3 Декабря 2022, 08:50

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из роддома в Таразе выписали тройняшек. Это второй случай в областном центре за прошедший месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, больше месяца новорожденные, вес которых при рождении оказался ниже нормы, находились в отделении неонатологии Жамбылской областной многопрофильной больницы.

«В семье жителей города Шу Айгуль и Сагдата Нурмахановых большое счастье - в конце октября они стали родителями тройняшек, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В перинатальном блоке Жамбылской областной многопрофильной больницы, находящейся в Таразе, у Айгуль родились две девочки и мальчик. Дети появились на свет раньше срока – на 30-й неделе беременности. Вес малышей при рождении был 1 446, 1 481 и 1 476 граммов. Родители выбрали им красивые имена - Сафия, Дания и Муса».

После рождения малыши нуждались в интенсивной терапии, и первый день находились в отделении реанимации, а на 2-й день жизни были переведены в отделение неонатологии на совместное пребывание с матерью.

По словам руководителя неонатальной службы Талгата Толыкбаева, сейчас жизни тройни ничего не угрожает, за ними организован специальный уход. Мать обучена уходу за малютками, грудному вскармливанию и купанию. Малыши за это время набрали в весе, их самочувствие улучшилось, поэтому их выписывают домой.

Примечательно, что у этой семейной пары уже есть две взрослые дочери – 24-летняя Нургуль и 20-летняя Мадина. Однако супруги захотели наполнить дом радостными детскими голосами и прибегли к методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Только на третий раз женщина забеременела, и сразу тройней. Таким образом, семья Нурмахановых стала многодетной.

Как сообщалось, месяц назад также сразу многодетной стала семья Абдуллаевых Алинура и Умиды из села Жалпак-тобе Жамбылского района. Девочки-тройняшки появились на свет раньше срока - на 35-й неделе беременности. Вес малышек при рождении был 1 980, 2 120 и 2 020 граммов, их назвали Айлин, Алия и Элиф. В этой молодой семье уже есть две дочки – Айлане семь лет, Амелии - четыре года.

Программа «Аңсаған сәби», созданная по поручению Главы государства, стартовала в начале 2021 года. Для ее реализации было предусмотрено выделение 6,2 млрд тенге. В 2020 году в ходе своего Послания народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи со сложившейся семейно-демографической ситуацией в стране, отметив, что прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении с соседями по Центральной Азии неутешительные. В связи с этим Президент поручил увеличить число квот экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 7 раз - с 1 тыс. до 7 тыс. - по социальной программе «Аңсаған сәби». Целью программы было определено содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.