Программа «Аңсаған сәби»: 52-летняя женщина впервые стала мамой в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 52-летняя женщина родила первенца по программе «Аңсаған сәби», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Долгожданный первенец родился 19 января 2022 года. Женщина поступила в Атырауский областной перинатальный центр, где ей в экстренном порядке провели операцию и на свет появился мальчик весом 3 кг 70 граммов, ростом 51 см. В настоящее время мать и ребенок находятся дома, их состояние хорошее. Долгое время женщина не могла забеременеть естественным путем, много лет потратив на лечение. Благодаря искусственному оплодотворению ей удалось забеременеть и выносить долгожданного ребенка», - рассказали в областном перинатальном центре.
Ранее сообщалось, что первый ребенок по президентской программе «Аңсаған сәби» родился в Восточно-Казахстанской области. Вес появившегося на свет мальчика составляет 3661 грамм, рост - 52 см. Алена Долгих, впервые ставшая мамой, выразила признательность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, инициировавшему данную программу.
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