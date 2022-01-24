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Программа «Аңсаған сәби»: 52-летняя женщина впервые стала мамой в Атырау

24 Января 2022 21:52
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Программа «Аңсаған сәби»: 52-летняя женщина впервые стала мамой в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 52-летняя женщина родила первенца по программе «Аңсаған сәби», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Долгожданный первенец родился 19 января 2022 года. Женщина поступила в Атырауский областной перинатальный центр, где ей в экстренном порядке провели операцию и на свет появился мальчик весом 3 кг 70 граммов, ростом 51 см. В настоящее время мать и ребенок находятся дома, их состояние хорошее. Долгое время женщина не могла забеременеть естественным путем, много лет потратив на лечение. Благодаря искусственному оплодотворению ей удалось забеременеть и выносить долгожданного ребенка», - рассказали в областном перинатальном центре.

Ранее сообщалось, что первый ребенок по президентской программе «Аңсаған сәби» родился в Восточно-Казахстанской области. Вес появившегося на свет мальчика составляет 3661 грамм, рост - 52 см. Алена Долгих, впервые ставшая мамой, выразила признательность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, инициировавшему данную программу.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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