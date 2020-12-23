Программа акселерации «Рухани жаңғыру» будет внедряться в регионы с 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстанском институте общественного развития «Рухани жаңғыру» (КИОР) состоялась итоговая встреча по результатам прохождения социальными проектами программы акселерации. Планируется, что уже в следующем году 20 отобранных ключевых проектов будут масштабировать свой опыт в регионы республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление PR НАО КИОР Рухани жаңғыру.

Напомним, в 2020 году на базе КИОР «Рухани жаңғыру» был запущен проект «Акселератор социальных проектов» – программа-интенсив для организаций, у которых есть запрос на развитие, трансформацию и масштабирование своего дела. По итогам этого года из 120 проектов было отобрано 20 лучших социальных инициатив, которые получили в КИОР экспертную поддержку. Так, для каждого проекта была выбрана индивидуальная траектория развития, включающая коучинг и менторинг проектной команды, образовательную программу, разработку сайтов и CRM-систем.

«Для нас очень важно, что все руководители проектов пропустили через себя все шесть концептуальных направлений, обозначенных в программе «Рухани жаңғыру» и формирующих личность успешного казахстанца. В результате на выходе мы получили готовый портфель проектов, а в лице лидеров социальных инициатив – полноценных бренд-амбассадоров программы «Рухани жаңғыру», - подчеркнул на итоговой встрече председатель правления Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» Данияр Есин.

Планируется, что уже со следующего года на базе КИОР будет создан Клуб «Өзгерістердің саруарлары» («Послы перемен»), объединяющий экспертов Акселераторов и команды социальных проектов для дальнейшего развития данной инициативы. Кроме того, для эффективного внедрения в регионы будет создан экспертный совет на республиканском уровне. Помимо этого, ряд проектов подготовят свои франчайзинговые пакеты.

Юлия Натарова, эксперт акселератора и директор общественного фонда «Тринта», подчеркнула, что программа акселерации позволила внести серьезный вклад в развитии гражданского сектора.

«По обыкновению, мало кто представляет НПО как поставщиков услуг – устойчивых организаций, которые могут действовать на постоянной основе во всех регионах. Акселератор показал, что такие проекты есть, и за время работы нам удалось трансформировать эти инициативы, и мы видим, что часть из них уже уходят на франшизу», - отметила она.

По итогам встречи социальным проектам, завершившим программу акселерации, были вручены сертификаты.