Программа «7-20-25»: одобрены почти 14 тысяч заявок на предоставление займа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации программы «7-20-25» на 26 декабря 2019 года принято 23 754 заявки на получение займа на сумму 268,6 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Из них одобрено 13 894 заявки на предоставление займа на сумму 159,2 млрд тенге, выдано 11 903 займа на сумму 136,5 млрд тенге.