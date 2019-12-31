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Программа «7-20-25»: одобрены почти 14 тысяч заявок на предоставление займа
31 Декабря 2019 14:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации программы «7-20-25» на 26 декабря 2019 года принято 23 754 заявки на получение займа на сумму 268,6 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
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Из них одобрено 13 894 заявки на предоставление займа на сумму 159,2 млрд тенге, выдано 11 903 займа на сумму 136,5 млрд тенге.
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