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Программа «7-20-25»: одобрено более 17 тысяч заявок на предоставление займа

20 Апреля 2020, 21:30
Программа «7-20-25»: одобрено более 17 тысяч заявок на предоставление займа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках Программы «7-20-25» принято 29 405 заявок на предоставление займа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В рамках реализации Программы «7-20-25» на 16 апреля 2020 года принято 29 405 заявок на получение займа на сумму 334,42 млрд тенге. Из них одобрено 17 355 заявок на предоставление займа на сумму 199,31 млрд тенге.

«Если у вас возникли вопросы по Программе «7-20-25», просим обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25», - отметили в Нацбанке.

Также можно ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации по данной ссылке.


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