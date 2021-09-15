Программ много, но проблема водообеспечения остается - депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программ много, а проблема водообеспечения в нашей стране так и не решается. Об этом заявил депутат Мажилиса Александр Милютин, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задача обеспечения населения качественной питьевой водой не нова. Так как с 2011 года из республиканского бюджета на развитие водоснабжения было выделено 589 млрд тенге, запущены программы развития регионов, программа «Питьевая вода» и «Ак булак», на реализацию которых было выделено 1,2 трлн тенге, чтобы обеспечить максимальный доступ к централизованному водоснабжению», - сказал Александр Милютин на пленарном заседании палаты.

При этом, по словам депутата, системные проблемы в сфере управления водными ресурсами не решаются годами, хотя по сметам осваиваются и тратятся миллиарды, а то и триллионы тенге.

«В этой связи, стоит ли нам ожидать от национального проекта (Национальный проект по управлению водными ресурсами прим.), что за пять лет мы достигнем поставленной перед нами задачи в части стопроцентного обеспечения населенных пунктов страны чистой питьевой водой. Поскольку, даже в Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» было поручено Правительству разработать долгосрочную государственную программу по воде, в которой к 2020 году решить проблему обеспечения населения питьевой водой (при этом, 2020 год уже прошел…) и к 2050 году Казахстан должен раз и навсегда решить проблему водообеспечения – цель, конечно, фантастическая, поскольку программ много, а проблема водообеспечения в нашей стране так и не решается», - подчеркнул Александр Милютин.

При этом, как отметил мажилисмен, как можно говорить о том, чтобы «раз и навсегда решить проблему водообеспечения», ведь водохозяйственные сооружения не вечны, и время от времени их необходимо обновлять, проводить капитальный ремонт, и на это все - требуются дополнительные средства.

Кроме того, необходимо продумать о последствиях выполнения поставленной Главой государства задачи касательно строительства 9 новых водохранилищ. Поскольку, наш собственный и мировой опыт уже не раз доказывал, что вместо «сохранения экосистем водных объектов и бережного использования имеющихся ресурсов» строительство водохранилищ зачастую приводит к совершенно противоположному эффекту.

«Далеко ходить не надо. Общеизвестно, это обмеление Урала и проблемы озера Балхаш в немалой степени связаны с возникновением и существованием водохранилищ. Эти примеры наглядно свидетельствуют о том, что существующие подходы к решению водных проблем устарели и не соответствуют вызовам времени. Они также обусловлены ведомственной разобщенностью государственных органов, ответственных за реализацию государственной политики в сфере управления водными ресурсами. Тому свидетельство подготовленный на сегодняшний день Национальный проект по управлению водными ресурсами, который страдает узостью решаемых в нем вопросов и не охватывает вопросы водосбережения в сфере коммунального и промышленного водоснабжения», - считают депутаты фракции «Народная партия Казахстана».

В этой связи, как отмечено в запросе, для того, чтобы адекватно реагировать на прогнозируемый глобальный дефицит водных ресурсов в 21-м веке, назрела необходимость выработки единой концепции управления водными ресурсами страны, а также создания и закрепления за профильным центральным государственным органом формирование водной политики и решение вопросов, касающихся водных ресурсов.