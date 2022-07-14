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Прогнозы по пику инфляции озвучил глава Нацбанка РК
14 Июля 2022 13:28

Прогнозы по пику инфляции озвучил глава Нацбанка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокие цены на энергоносители и сельскохозяйственные товары приводят к повсеместному росту цен на готовые товары. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате наблюдается глобальный рост инфляции, на фоне которого ужесточаются денежно-кредитные условия в мире. По оценкам Всемирного банка, инфляция достигнет пика в середине текущего года, по данным ОЭСР – в начале 2023 года, после чего начнет снижаться из-за замедления роста мировой экономики, снижения спроса, улучшения ситуации с поставками», - сказал Галымжан Пирматов.

По оценкам Национального банка, рост экономики Казахстана во втором полугодии текущего года замедлится, но останется вблизи долгосрочных потенциальных уровней.

«Основные риски для дальнейшего роста экономики представляют снижение доступа на мировые рынки для казахстанского экспорта и подстройка экономики под новые условия в странах – торговых партнерах», - добавил Г. Пирматов.


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Автор:
Корреспондент
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