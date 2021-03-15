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    12:54, 15 Март 2021 | GMT +6

    Прогнозы по объему добычи нефти на 2021 год озвучили в КМГ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планируемом объеме добычи нефти на текущий год рассказали в АО «НК «КазМунайГаз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ограничения в рамках ОПЕК+ распространяются на Казмунайгаз. Мы ежемесячно согласовываем наши объемы добычи с Министерством энергетики как регулятором в этой сфере. Так как ситуация меняется довольно часто, сейчас тяжело сказать какой будет общий объем добычи. Однако мы ожидаем, что он будет близок к уровню 2020 года. То есть около 21-22 млн тонн с учетом доли Казмунайгаза в крупных проектах», - сказал заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее он рассказал, почему компания British Petroleum ушла из Казахстана.

    «British Petroleum уже довольно долгое время не присутствует в Казахстане. British Petroleum в 2009 году вышла из проектов Карачаганак и КТК, это было связано с тем, что такая стратегия была на тот момент», - сказал Даурен Карабаев

    Спикер добавил, что в 2019 году компания изъявила желание рассмотреть потенциальное вхождение в нефтегазовые проекты в Казахстане, но после отказалась.


    Теги:
    Нефть/газ Нефть Экономика
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