Прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения в Казахстане

НУР-СУЛТАН - Прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация геополитических рисков, усугубление проблем глобальных цепочек поставок, усиление внешнего инфляционного давления в мире из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы, ослабление курса будут главной причиной более высокой динамики инфляции», - сказал Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что Национальный Банк принимает меры по предупреждению распространения последствий внешнего шока на экономику страны, по снижению давления на тенге и защите тенговых активов. Для этих целей 24 февраля текущего года Национальный Банк повысил базовую ставку до 13,5%.

«В условиях ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения. Существенно повысился риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022-2023 годах. За февраль текущего года годовая инфляция ускорилась с 8,5% до 8,7% на фоне удорожания всех ее компонентов», - добавил Галымжан Пирматов.