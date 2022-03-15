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    09:38, 15 Март 2022 | GMT +6

    Прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН - Прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализация геополитических рисков, усугубление проблем глобальных цепочек поставок, усиление внешнего инфляционного давления в мире из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы, ослабление курса будут главной причиной более высокой динамики инфляции», - сказал Галымжан Пирматов.

    Было отмечено, что Национальный Банк принимает меры по предупреждению распространения последствий внешнего шока на экономику страны, по снижению давления на тенге и защите тенговых активов. Для этих целей 24 февраля текущего года Национальный Банк повысил базовую ставку до 13,5%.

    «В условиях ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения. Существенно повысился риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022-2023 годах. За февраль текущего года годовая инфляция ускорилась с 8,5% до 8,7% на фоне удорожания всех ее компонентов», - добавил Галымжан Пирматов.

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