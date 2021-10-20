Прогнозы по доходам Национального фонда озвучил Асет Иргалиев
«По прогнозам чистый доход национального фонда в 2022 году составит 445 млрд, в 2024 году 1,5 трлн тенге, это также повлияет на увеличение валютных активов национального фонда. Мы прогнозируем увеличение валютных активов Нацфонда с 55,3 млрд долларов США в 2022 году до 61,6 млрд долларов США в 2024 году», - сказал Асет Иргалиев.
Напомним, на пленарном заседании палаты рассматривается законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы».
В Комитете по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан отметили, что законопроект разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.
Законопроектом предусматривается утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2022 год – 2 400 млрд тенге, 2023 год – 2 200 млрд тенге, 2024 год – 2 000 млрд тенге.