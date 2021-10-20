Прогнозы по доходам Национального фонда озвучил Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогнозы по доходам Национального фонда до 2024 года озвучил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам чистый доход национального фонда в 2022 году составит 445 млрд, в 2024 году 1,5 трлн тенге, это также повлияет на увеличение валютных активов национального фонда. Мы прогнозируем увеличение валютных активов Нацфонда с 55,3 млрд долларов США в 2022 году до 61,6 млрд долларов США в 2024 году», - сказал Асет Иргалиев.

Напомним, на пленарном заседании палаты рассматривается законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы».

В Комитете по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан отметили, что законопроект разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

Законопроектом предусматривается утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2022 год – 2 400 млрд тенге, 2023 год – 2 200 млрд тенге, 2024 год – 2 000 млрд тенге.