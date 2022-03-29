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    11:31, 29 Март 2022 | GMT +6

    Прогнозный курс доллара озвучил Алибек Куантыров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил на вопросы по поводу прогнозного курса доллара в бюджете страны, также стоимости нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Курс доллара пересмотрим (в поправках в бюджет - прим. авт.). Сейчас мы увидели, что курс уже ниже 500 тенге за доллар, соответственно, по году будет меньше. Вы видите, факторы складываются так, что курс у нас стабилизировался и уже пошла ревальвация. Думаю, здесь хорошие ожидания», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах заседания Правительства.

    Глава Миннацэкономики также прокомментировал вопросы по стоимости нефти. По его словам, на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) проводятся ремонтные работы и в ближайшие две-три недели работа должна восстановиться полностью.

    «Остановка отдельных технических мощностей КТК будет компенсироваться, более того мы в плюсе окажемся за счет более высокой цены на нефть», - сказал Алибек Куантыров, отметив, что цена на нефть будет выше 60 долларов за баррель, но меньше 120 долларов.

    «Мы подходим всегда более консервативно, чтобы у нас были резервы на будущее. Если цена будет выше, чем мы прогнозируем ее в бюджете, то соответственно, у нас сбудут дополнительные поступления. Это будет лучше, чем если мы перепрогнозируем и потом недополучим», - сказал Алибек Куантыров.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Миннацэкономики Главная Экономика
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