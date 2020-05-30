Прогнозную карту перспективных профессий будущего создают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – XXI век - возможность для молодого поколения проявить себя в различных новых направлениях. Каждый специалист должен быть востребованным, иметь необходимые навыки, совершенствовать свои знания и быть готовым к инновациям и переменам. В связи с этим в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» руководитель проекта «Атлас новых профессий» Олег Мецик рассказал о том, какие профессии будут востребованными через 10-15 лет, какие навыки необходимо развивать в себе.

«Согласно поручению Главы государства РК Касым-Жомарта Токаева под руководством Министерства труда и социальной зашиты населения идет подготовка проекта «Атлас новых профессий». Несколько компаний работают над созданием проекта. Главная цель - прогнозируя будущее, определить профессии, которые станут актуальными в дальнейшем. Пилотный проект включает в себя девять сфер, в том числе нефтегазовая отрасль и энергетика,туризм, IT, машиностроение и многие другие. В начале февраля этого года мы начали работу над проектом. Основываясь на нашем проекте, мы постараемся спрогнозировать профессии будущего примерно на 10-15 лет. В связи с чрезвычайным положением, карантинным режимом перенесли срок подведения итогов пилотного проекта с июля на сентябрь», - пояснил эксперт, руководитель проекта «Атлас новых профессий» Олег Мецик.

По его словам, существуют свои методы исследования для выявления профессий будущего.

«В целом востребованные или исчезающие профессии определяются по технологии форсайт. Она состоит из шести этапов. То есть, десятки, сотни экспертов и специалистов, изучающих определенную сферу деятельности, занимаются исследованием и прогнозированием. В результате этого проводится систематический анализ. Стоит отметить, что нельзя сравнивать дефицитные профессии с востребованными профессиями. К примеру, если сейчас не хватает специалистов в отрасли интернета, IT или курьеров – доставка до дома, то через 5-10 лет потребности в этих специальностях может и не быть», - отметил спикер.

Кроме того, он дал рекомендации, советы для молодежи: что необходимо учитывать при выборе будущей профессии.

«Есть четыре основных требований для тех, кто выбирает профессию. Первое из них – цифровая грамотность. Во-вторых, необходимо иметь эмоциональную грамотность. Это означает, уметь анализировать свои действия и решения, уметь налаживать коммуникации с другими людьми, хорошо понимать их и уметь себя критиковать. Следующее требование – это эволюционная грамотность, то есть жизнь и сфера деятельности человека должна соответствовать с глобальными требованиями. Последнее требование – это стремиться к новаторству, быстро адаптироваться к условиям, вызовам и потребностям нового времени», - подчеркнул О. Мецик.

Помимо этого, эксперт рассказал о главных трендовых специальностях будущего.

«При создании Атласа новых профессий в Казахстане мы учитываем шесть мировых трендов. К первому тренду относятся «умные» технологии или роботы. Второй тренд - повышение цифровой системы, то есть повышение функции IQ, IT, Big data, искусственного интеллекта в жизни человека. Третий тренд - определение новых видов ресурсов, заменяющих природные ресурсы в связи с их истощением. Экологический тренд относится к четвертому тренду. В будущем при изготовлении продукции к специалистам любых отраслей будет предъявлено особое требование - защищать экологию. Мы движемся в этом направлении, также появляются новые специалисты, которые занимаются этим делом. Еще один тренд – профессионалы своего дела, способные работать, учитывая спрос своих потребителей», - отметил он.

Руководитель проекта также ответил на вопрос: сможет ли робот заменить человека на работе.

«В зависимости от квалификации и способностей мы разделяем специалистов на три группы: специалисты высшей, средней и низкой категории. Поэтому не нужно заменять низкоквалифицированных специалистов на «умные» технологии или роботы, так как это неэффективно. Что касается специалистов высшей категории, еще не разработана такая «умная» технология, которая полностью бы заменила их, то есть миру все еще нужны высококвалифицированные специалисты. А функции специалистов средней категории может выполнять техника или робот», - пояснил руководитель проекта.

В завершение беседы эксперт перечислил профессии, которые появятся через 10-15 лет в Казахстане и которые могут исчезнуть.

«В атласе мы разделили все профессии на три группы. Это - новые профессии либо профессии будущего, профессии, требующие изменений и перемен, профессии, которые могут исчезнуть. Давайте рассмотрим их по отдельности. Экология относится к отрасли деятельности, которая станет профессией будущего. В связи с ухудшением экологической ситуации, ее зашита и сохранение играют важную, ключевую роль во всем мире. Получается, что помимо экологов, также появятся профессии, связанные с этим.

Мы получаем высшее образование, при необходимости проходим курсы повышения квалификации. Однако в будущем, даже сейчас требования другие. Человек не должен себя ограничивать одной специальностью. При необходимости он должен быть готов освоить новую профессию в 30-40 лет. Поэтому людей, которые будут заниматься в этом направлении, можно назвать специалистами будущего. Третья сфера – человеческий капитал. К этой сфере относятся специалисты, которые смогут работать с человеком определенной сферы деятельности и будут знать все тонкости этой профессии. К примеру, если рассмотреть горняков, то через несколько лет работы у них начинаются проблемы со здровьем. Есть предположения, что появятся специалисты, которые будут заниматься их трудовым правом, состоянием здоровья. Здесь возникает вопрос: «за состоянием здоровья горняка отвечает врач, а трудовые права защищены законом, тогда зачем нужен новый специалист?» Однако мы должны глубоко рассматривать проблему. К примеру, мы знаем, что у тех, кто занимается стройкой, целый день находится на заводе, работа сложная, соответственно возникают серьезные проблемы со здоровьем. Однако никто не занимается решением этой проблемы и не ведет работу по оптимизации. Именно с этой точки зрения необходимо создавать новых специалистов для развития человеческого капитала.

Еще одна сфера, которая затрагивает профессий будущего, это – работа в дистанционном формате. То есть, каждый гражданин Республики Казахстан, находясь дома, должен уметь работать в Google. Появятся такие возможности. Необходимо отметить, это не означает, что в будущем исчезнет профессия нефтяника. Наоборот, специалисты будут работать. Просто, соответствуя требованиям нового времени, с помощью «умных» технологий они будут совершенствовать свои знания и навыки. Это только упростит их работу и функции. Что касается профессий, которые могут исчезнуть в будущем, то к ним можно отнести водителей и машинистов», - заключил Олег Мецик.