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Прогнозируется ли рост цен на автомобили - ответ главы Мининдустрии РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
29 Марта 2022, 10:49
Прогнозируется ли рост цен на автомобили - ответ главы Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогнозируется ли рост цен на автомобили, ответил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, мы ориентируемся на собственный автопром. Меня интересуют наши отечественные автомобили. Мы сейчас все меры принимаем, чтобы цены на них были стабильные. По льготному автокредитованию мы подразумеваем, что машины будут кредитоваться до 10 млн тенге, но вы имеете право покупать машину и дороже, но разницу вы будете доплачивать из собственных средств. До конца апреля я думаю, мы уже решение примем и уже будет льготное кредитование под 4%», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Министр уточнил, что на казахстанские автомобили пока большой рост цен не планируют.

«Но цены каждый день меняются, нужно сказать. Цены каждый день скачут, поэтому сложно сказать, какая цена будет завтра. Но по многим позициям идет тенденция даже к снижению», - отметил глава ведомства.

Ранее Каирбек Ускенбаев прокомментировал ситуацию по офисной бумаге в Казахстане.

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