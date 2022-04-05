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Прогнозировать сложно - глава МИИР о ценах на недвижимость

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Апреля 2022, 17:03
Прогнозировать сложно - глава МИИР о ценах на недвижимость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие прогнозы по ценам в жилищном строительстве на ближайшие месяцы, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По ценам сейчас прогноз сложно сказать, потому что большое влияние в прошлом году на ценообразование оказали деньги пенсионного фонда и количество сделок увеличилось в два раза по сравнению с позапрошлым годом. В этом году первый квартал большой рост показал, но тоже все-таки сравниваем с деньгами пенсионного фонда, которые были изъяты до 1 апреля», - прокомментировал Каирбек Ускенбаев в ходе брифинга СЦК.

По словам министра, дальнейший спрос будет стабилизироваться на уровне ежегодных сделок.

«Ежегодные сделки составляют около 330 тысяч сделок в год. Думаю, если в этом порядке будет двигаться, то цены стабилизируются. Но следующий фактор, если волатильность тенге будет большая, то люди опять же обычно идут и вкладывают в недвижимость. Здесь прогнозировать сложно», - считает глава Мининдустрии.


Жилье   Общество   МИИР РК   Недвижимость  
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