Прогнозами по пику заболеваемости коронавирусом поделились в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился прогнозом заболеваемости в случае исполнения плана вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения актуализируется прогноз развития распространения КВИ с учетом охвата населения вакцинацией. По оптимистичному сценарию при продолжении вакцинации согласно графику, ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки, с пиком в конце апреля», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

При реалистичном сценарии и охвате вакцинацией согласно графику, регистрация может достигнуть до 4 тысяч случаев в сутки с пиком в середине мая.

«Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем, необходимым на выработку иммунитета. В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране», - заключил министр.