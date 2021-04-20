РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:18, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Прогнозами по пику заболеваемости коронавирусом поделились в Минздраве РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился прогнозом заболеваемости в случае исполнения плана вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством здравоохранения актуализируется прогноз развития распространения КВИ с учетом охвата населения вакцинацией. По оптимистичному сценарию при продолжении вакцинации согласно графику, ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки, с пиком в конце апреля», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    При реалистичном сценарии и охвате вакцинацией согласно графику, регистрация может достигнуть до 4 тысяч случаев в сутки с пиком в середине мая.

    «Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем, необходимым на выработку иммунитета. В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране», - заключил министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Главная Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!