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    09:19, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Прогноз заболеваемости коронавирусом на ближайшие три месяца озвучил Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минздраве РК обновили прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на ближайшие три месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в ноябре месяце составит до 1 800 случаев, в декабре - до 2 350 случаев. Согласно реалистичному сценарию, в ноябре - до 1 650 случаев, в декабре - до 1 600 случаев. При оптимистичном сценарии: в ноябре - до 1 500 случаев, в декабре - до 1 100 случаев в сутки», - заявил глава Минздрава во время заседания Правительства.

    Алексей Цой добавил, что Министерством здравоохранения совместно с местными исполнительными органами продолжается мониторинг и реализация профилактических и противоэпидемических мер по КВИ.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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