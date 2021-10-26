Прогноз заболеваемости коронавирусом на ближайшие три месяца озвучил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минздраве РК обновили прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на ближайшие три месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При пессимистичном сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в ноябре месяце составит до 1 800 случаев, в декабре - до 2 350 случаев. Согласно реалистичному сценарию, в ноябре - до 1 650 случаев, в декабре - до 1 600 случаев. При оптимистичном сценарии: в ноябре - до 1 500 случаев, в декабре - до 1 100 случаев в сутки», - заявил глава Минздрава во время заседания Правительства.

Алексей Цой добавил, что Министерством здравоохранения совместно с местными исполнительными органами продолжается мониторинг и реализация профилактических и противоэпидемических мер по КВИ.