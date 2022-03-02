Прогноз востребованных профессий ежегодно будет составлять Минтруда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов доложил о работе по развитию рынка труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сбалансированность спроса и предложения на рабочую силу предполагает наличие квалифицированных востребованных кадров, отвечающих требованиям современного рынка труда. В 2022 году планируется законодательно закрепить нормы для вовлечения на рынок труда неформально и самостоятельно занятого населения и стимулирования граждан к повышению уровня квалификации, а также развитию навыков и компетенций, особенно цифровых», - сказал Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.
По его словам, ведомство будет делать соответствующие прогнозы в данном направлении.
«Для понимания того, какие специалисты будут востребованы в ближайшем будущем, министерство ежегодно будет предоставлять прогноз профессий в разрезе отраслей и регионов. Также планируется пересмотр правил формирования национальной системы прогнозирования трудовых ресурсов», - заключил министр.
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