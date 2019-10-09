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Прогноз социально-экономического развития РК на год озвучил Руслан Даленов

9 Октября 2019 10:54
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Прогноз социально-экономического развития РК на год озвучил Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При уточнении республиканского бюджета на 2019 год сохранены основные показатели Прогноза социально-экономического развития страны. Об этом заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это рост ВВП на уровне 3,8 %, добыча нефти в объеме 89 млн тонн. Мировые цены на нефть показывают высокую волатильность. С учетом этого прогнозная цена на нефть сохранена на уровне 55 долларов США за баррель», - пояснил Руслан Даленов, представляя законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы»

Целевой коридор годовой инфляции, по словам министра, сохранен в пределах 4 – 6 %.

Факторами сохранения параметров Прогноза социально-экономического развития являются сохранение прогноза по внешним рынкам; динамика показателей за 9 месяцев текущего года; корректировка, произведенная в марте текущего года.

Доходы республиканского бюджета предлагается увеличить на 95 млрд тенге за счет налоговых поступлений на 12 млрд тенге; неналоговых поступлений на 83 млрд тенге.

Неналоговые поступления увеличиваются на 83 млрд тенге за счет: увеличения поступления дивидендов на 50 млрд тенге до 66 млрд тенге; фактических поступлений на сумму 33 млрд тенге.

«В целом доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2019 году составят 7 трлн 81 млрд тенге», - резюмировал Руслан Даленов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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