5 Мая 2022 10:57

Прогноз роста экономики Казахстана снижен до 2,1%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уточнение прогноза макроэкономических и бюджетных показателей на 2022 год представили в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рассмотрение вносится уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2022 год. Прогноз макропоказателей уточнен с учетом внешнеэкономической ситуации, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по развитию мировой экономики», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании палаты Парламента.

По словам министра, с начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны. Темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,5% по итогам января-февраля этого года.

Средняя цена на нефть с начала года составила 98 долларов за баррель. При этом прогнозы МФО на 2022 год по цене на нефть варьируются от 74 долларов до 105 долларов за баррель.

В этой связи, при уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов за баррель.

Исходя из вышеизложенного прогноз роста экономики страны снижен с 3,9% до 2,1%.

При этом номинальный ВВП оценивается в 91,5 трлн тенге, что на 4,5 трлн тенге выше одобренного прогноза.