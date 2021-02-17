Прогноз «Позитивный»: Moody’s опубликовало кредитное мнение по экономике Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кредитное агентство Moody’s опубликовало кредитное мнение по экономике Казахстана. В соответствии с обновленным кредитным мнением рейтинг Казахстана соответствует допандемическим показателям Baa3 Прогноз «Позитивный», несмотря на устойчивую неопределенность экономической ситуации в мире и регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Изначально рейтинг Baa3 Прогноз «Позитивный» был присвоен Казахстану в августе 2019 года.

Факторами, позволившими удержать статус Baa3 и положительный прогноз по кредитному рейтингу, стали низкий уровень государственного долга, значительные фискальные резервы, высокий потенциал роста экономики и доходов населения, гибкость и эффективность Правительства в формировании антикризисных мер и обеспечении фискальной устойчивости.

Moody’s положительно оценил высокий потенциал роста экономики как в добывающем, так и перерабатывающем секторе, отметив положительные темпы роста реального сектора в 2020 году.

Указанные факторы сформировали значительный задел против экономических потрясений, связанных с распространением пандемии.

С учетом указанной динамики, Moody’s отмечает вероятность повышения кредитного рейтинга экономики Казахстана.

Факторами, формирующими потенциал для повышения кредитного рейтинга Казахстана, являются, в том числе готовность к дальнейшему реформированию институциональной среды, меры по дальнейшей диверсификации экономики, повышению устойчивости банковского сектора.

Ранее, 15 февраля 2021 года, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА (РФ) подтвердило допандемические кредитные рейтинги Казахстана, улучшив прогноз с «негативного» на «стабильный».