Прогноз потребления дизтоплива в 2022 году дали в Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил прогноз по потреблению дизтоплива казахстанцами в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно отгрузки и потребления дизельного топлива в период 2020-2022 гг. Прогноз потребления дизельного топлива на 2022 год составляет 5,472 млн тонн, что более чем на 500 тыс. тонн выше, чем в 2020 году, на 90 тыс. тонн больше, чем в 2021 году», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Ранее Б. Акчулаков озвучил прогноз по производству дизельного топлива в 2022 году и сообщил об имеющихся запасах дизельного топлива в стране.

«За исключением 2020 года производство дизельного топлива из года в год поступательно растет. В целях обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов были увеличены переработка нефти и производство ГСМ – прогноз производства дизельного топлива на 2022 год составляет 5,2 млн тонн», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.





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