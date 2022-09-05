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    12:58, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Прогноз потребления дизтоплива в 2022 году дали в Минэнерго РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил прогноз по потреблению дизтоплива казахстанцами в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно отгрузки и потребления дизельного топлива в период 2020-2022 гг. Прогноз потребления дизельного топлива на 2022 год составляет 5,472 млн тонн, что более чем на 500 тыс. тонн выше, чем в 2020 году, на 90 тыс. тонн больше, чем в 2021 году», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    Ранее Б. Акчулаков озвучил прогноз по производству дизельного топлива в 2022 году и сообщил об имеющихся запасах дизельного топлива в стране.

    «За исключением 2020 года производство дизельного топлива из года в год поступательно растет. В целях обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов были увеличены переработка нефти и производство ГСМ – прогноз производства дизельного топлива на 2022 год составляет 5,2 млн тонн», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.



    Фото: ortcom.kz

    Теги:
    Минэнерго РК Экономика Нефть Энергетика Нефть/газ
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