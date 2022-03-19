Прогноз погоды в Казахстане на 20 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием ложбины циклона и фронтальной деятельности на юго-западе, юго-востоке, востоке, в северной половине РК пройдут осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя. На западе, юге и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра, в южной половине – гололед, на севере и востоке – низовая метель», - говорится в сообщении синоптиков.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на юге, востоке области – туман, днем на севере, западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, низовая метель, на востоке и юге области – туман.

Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области – туман, днем на севере, западе области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке области – усиление ветра 17-22 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью – гололед, на севере области, в горных районах – туман.

Утром и днем на севере Мангистауской области – туман, гололед.

На севере, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере Атырауской, Актюбинской, на севере Павлодарской, ночью в центре и на востоке Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей – туман.