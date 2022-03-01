Прогноз погоды по Казахстану на март

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Характерным для весенних синоптических процессов является частая смена циклонов и антициклонов, интенсивный вынос тепла из районов Черного и Средиземного морей, притоков холода из районов Скандинавии, Западной и Восточной Сибири, что может обусловить резкие перепады температуры воздуха и неустойчивую погоду, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В этом году, в середине первой декады марта, теплая весенняя погода ненадолго порадует жителей большинства регинов Казахстана.

Средняя месячная температура воздуха в марте, на большей части страны, ожидается выше климатической нормы на 1-2°С, около нормы - в Западно-Казахстанской области и на крайнем северо-западе Атырауской области. Количество осадков в марте предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы - в северо-западной части Казахстана.

В начале первой декады марта, с влиянием западного антициклона, и усилением Сибирского антициклона, прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха на большей части республики. Температура воздуха ночью опустится:

- на западе, северо-западе до -5-15°С;

- на севере, в центре и востоке до -15-25°С;

- в южных регионах страны до -3-11°С.

Основной фон дневных температур воздуха: на северо-западе страны составит -3+2°С, в северной половине Казахстана -3-8°С, в южной половине +8+15°С, на крайнем юге до +20°С.

В середине декады циклоны из районов Средиземного моря и Новой Земли будут определять погоду на большей части территории Казахстана. Пройдут осадки, в северных регионах в виде дождя и снега, временами низовая метель, в южных регионах преимущественно дождь, на западе, в горных и предгорных районах пройдут сильные осадки. Усиление ветра ожидается с порывами до 15-25 м/с, на юго-западе прогнозируются пыльные бури. Не исключены туманы и гололедные явления.

После волны холода ожидается кратковременное повышение температуры воздуха:

- в северных, центральных и восточных регионах страны: ночью до 0,-8°С днем до 0,+5°С;

- в южной половине страны: ночью до +2+10°С днем до +13+20°С;

- лишь на западе страны ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до 0,-8°С.

В конце декады, с перемещением западного антициклона, ожидается прекращение осадков и вновь понижение температуры воздуха: в северной половине ночью до -10-17°С, днем до -5-10°С, в южной половине ночью до 0,-8°С, днем до +3+8°С.

Во второй и третьей декадах месяца неустойчивый характер погоды, с осадками (дождь, снег), усилением ветра ожидается преимущественно в северных, центральных и восточных регионах страны, что будет связано с частым прохождением атмосферных фронтальных разделов. Туман, гололед прогнозируются часто на большей части Казахстана. Ожидается колебание температуры воздуха:

- в западных регионах ночью от -7-15°С до -2+3°С, днем от +3+8°С до +16+21°С;

- в северных, центральных, и восточных регионах республики ночью от -12-23°С до 0,+5°С, днем от -1-6°С до +11+16°С;

- на юге, юго-востоке ночью от -3-8°С до +5+10°С, днем от -4+1°С, до +18+23°С.