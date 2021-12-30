Прогноз погоды на новогодние праздники дали синоптики СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области последние дни 2021-го года будут морозными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», со вторжением холодных воздушных масс на большей части региона ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

30-31 декабря по области прогнозируется погода без осадков. На севере области возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду.

30-го декабря температура воздуха ночью - 25-30 мороза, на юге области - 33 мороза, днем ожидается 18-23 ниже нуля, на востоке области - 26 мороза,

31-го декабря ночью столбик термометра опустится до минус 18-23 градусов, на востоке области – до минус 26, днем немного потеплеет - до 10-15 мороза.

Первого января по области осадков не ожидается. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 20-25 мороза, днем - 10-15 ниже нуля.