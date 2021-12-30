+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прогноз погоды на новогодние праздники дали синоптики СКО

30 Декабря 2021 15:00
Поделиться:
Прогноз погоды на новогодние праздники дали синоптики СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области последние дни 2021-го года будут морозными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Учащиеся 1-2 курсов первой смены столичных колледжей будут учиться сегодня дистанционно
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря Сильные морозы в северных регионах Казахстана ожидаются 30 декабря Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

По информации филиала РГП «Казгидромет», со вторжением холодных воздушных масс на большей части региона ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

30-31 декабря по области прогнозируется погода без осадков. На севере области возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду.

30-го декабря температура воздуха ночью - 25-30 мороза, на юге области - 33 мороза, днем ожидается 18-23 ниже нуля, на востоке области - 26 мороза,

31-го декабря ночью столбик термометра опустится до минус 18-23 градусов, на востоке области – до минус 26, днем немного потеплеет - до 10-15 мороза.

Первого января по области осадков не ожидается. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 20-25 мороза, днем - 10-15 ниже нуля.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода   #Новый год  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Учащиеся 1-2 курсов первой смены столичных колледжей будут учиться сегодня дистанционно
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Сильные морозы в северных регионах Казахстана ожидаются 30 декабря
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
3 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
4 Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность
5 На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
6 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Читайте также
47 медицинских объектов построят в селах СКО
Сделать регион центром проведения международных спортивных соревнований намерен аким СКО
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность
На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив