Прогноз погоды на 9 декабря в Казахстане дали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе, востоке, юго-востоке РК – пройдут осадки (дождь, снег), ночью и утром горных районах Алматинской области – сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке РК с низовой метелью, на западе и юге – с пыльной бурей», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На северо-востоке, юге Алматинской области, на севере Западно-Казахстанской ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе и в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с, на севере области – с пыльной бурей.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью – гололед, на юго-западе и северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юге усиление ветра 15-20 м/с, на востоке области – низовая метель.

На севере Кызылординской области ожидается туман, в центре и на юге усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и юге Карагандинской, на севере Костанайской областей ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20, с порывами до 23 м/с, пыльная буря.

На большей части Атырауской, днем на юго-западе Актюбинской ожидается усиление ветра 15-20 м/с.