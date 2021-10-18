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    14:32, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Прогноз погоды на 19 октября в Казахстане дали синоптики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере, востоке, западе страны ожидается – туман, в юго-восточных, западных регионах - усиление ветра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Алматинской области районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с. Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. На западе, юге, в центре Атырауской, на севере Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью на юге Павлодарской, на западе Мангыстауской областей ожидается туман, днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Теги:
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