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Прогноз погоды для зон туристических маршрутов запускает «Казгидромет»

20 Декабря 2021 10:43
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Прогноз погоды для зон туристических маршрутов запускает «Казгидромет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» запускает прогноз по пунктам туристических маршрутов. С 2022 года на официальном сайте РГП «Казгидромет» создана страница, где отображается прогноз погоды по пунктам, популярных среди туристов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Казгидромета».

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На данный момент, прогнозирование по пунктам туристических зон ведется в восьми областях: Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Туркестанская и Мангистауская.

Наиболее востребованы прогнозы по Алматинской области, где проходит малая Алматинская кругосветка. В северной части страны популярны направления по курорту Боровое. Это одно-двухдневные туристические выезды, которые проводятся круглый год. Летом – пешие горные, зимой – новогодние и праздничные выезды на природу.

«Сложность прогнозирования погодных условий для туристических зон в том, что в зависимости от географического положения и особенностей локаций популярных мест, прогнозы за короткий период резко меняются. Если у подножья гор метеорологическая станция фиксирует безоблачную погоду, то в высокогорье уже могут быть осадки. Поэтому в одном маршруте сочетаются прогнозы по данным нескольких метеостанций. Туристам, гидам и туроператорам необходимо прокладывать маршруты, ориентируясь на прогнозы синоптиков по отдельным пунктам, расположенных внутри туристических зон», - поясняют в РГП «Казгидромет».

Это не окончательный вариант списка географических точек. По мере увеличения наземной сети наблюдений Казгидромет планирует поэтапно добавлять другие географические точки, а также увеличивать количество автоматических метеорологических станций (АМС) внутри заповедников. На данный момент, уже установлено три АМС: Чарынский каньон (АМС Шарын), Кольсайские озера (АМС Кольсай) и Тургеньское ущелье (АМС Тургень).

«При составлении прогноза погоды по пунктам туристических маршрутов используется численный метод прогнозирования. Численная модель прогнозирования погоды — это компьютерная программа, составляющая прогноз на основе текущих фактических данных. В качестве исходных данных для моделей используется информация с метеозондов, метеоспутников и наземных метеостанций. Эта модель может быть глобальной, покрывающей всю Землю, или локальной, покрывающей отдельный участок планеты», - говорится в сообщении.


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#Туризм   #Казгидромет   #Общество   #Погода  
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