Прогноз погоды в Казахстане на 29 мая

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 мая, передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, обширный антициклон сохранит свое влияние на западные и южные регионы РК, принося с собой солнечную погоду без осадков. На остальную территорию страны по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, в горах Алматинской области, ночью на востоке РК пройдут осадки (дождь, снег).

По республике ожидаются усиление ветра, на севере, северо-западе – град, на западе, юго-западе пыльная буря, на востоке в ночные и утренние часы – туман.

Ночью на севере, востоке области Восточно-Казахстанской, на западе, востоке, в центре области Абай, на севере на поверхности почвы Актюбинской области заморозки 2-3 градуса.

На юге Костанайской, юге, севере Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе, в центре Западно-Казахстанской областей, на востоке области Жетысу сохраняется, на западе, востоке Жамбылской области ожидается высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской области сохраняется, на западе (в западной части Джанибекского района) Западно-Казахстанской, на западе Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.