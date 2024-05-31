Прогноз погоды в Казахстане на 31 мая

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 31 мая, передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, на западе, юге и крайнем севере Казахстана антициклон обусловит солнечную погоду без осадков. На остальной же территории РК цилон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сформируют неустойчивый характер погоды пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, востоке ожидается град. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере в ночные и утренние часы — туман.

Ночью на северо-востоке Костанайской, севере Северо-Казахстанской, Павлодарской, севере, востоке Акмолинской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Мангыстауской областей ожидается, на востоке области Жетысу, в центре, на северо-востоке Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе Актюбинской, в центре Кызылординской сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Восточно-Казахстанской области ожидается, в пустынных районах Туркестанской, в Джаныбекском районе Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на востоке Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.