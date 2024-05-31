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    00:19, 31 Май 2024 | GMT +6

    Прогноз погоды в Казахстане на 31 мая

    Погода, ветрено, прогноз погоды
    Фото: freepik.com

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 31 мая, передает агентство Kazinform.

    По данным синоптиков, на западе, юге и крайнем севере Казахстана антициклон обусловит солнечную погоду без осадков. На остальной же территории РК цилон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сформируют неустойчивый характер погоды пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, востоке ожидается град. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере в ночные и утренние часы — туман.

    Ночью на северо-востоке Костанайской, севере Северо-Казахстанской, Павлодарской, севере, востоке Акмолинской областей ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    В Атырауской, Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Мангыстауской областей ожидается, на востоке области Жетысу, в центре, на северо-востоке Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе Актюбинской, в центре Кызылординской сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге Восточно-Казахстанской области ожидается, в пустынных районах Туркестанской, в Джаныбекском районе Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на востоке Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Сильный ветер Регионы Казахстана Осадки Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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