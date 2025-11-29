Прогноз погоды в Казахстане на 29 ноября

Как сообщают синоптики, большая часть РК сохранится влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

На западе, севере и востоке страны с ложбиной циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается низовая метель, гололед.

По республике прогнозируются туманы, усиление ветра.

Ранее штормовое предупреждение объявили в 13 областях Казахстана 29 ноября.