23:43, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5
Прогноз погоды в Казахстане на 29 ноября
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 ноября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Как сообщают синоптики, большая часть РК сохранится влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков.
На западе, севере и востоке страны с ложбиной циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается низовая метель, гололед.
По республике прогнозируются туманы, усиление ветра.
Ранее штормовое предупреждение объявили в 13 областях Казахстана 29 ноября.