    23:43, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 29 ноября

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 ноября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Астана, погода, зима, пробки
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщают синоптики, большая часть РК сохранится влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

    На западе, севере и востоке страны с ложбиной циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается низовая метель, гололед.

    По республике прогнозируются туманы, усиление ветра.

    Ранее штормовое предупреждение объявили в 13 областях Казахстана 29 ноября.

    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
